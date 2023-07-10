شيخ يمني يسقط قتيلا في أحد شوارع نيويورك حكومة اليمن تهدد بوقف التسهيلات في مطار صنعاء والحديدة بسبب التصعيد الحوثي يوم تاريخي في سماء العالم.. الأكثر ازدحاماً بالطائرات حاصدا جائزة هارفارد السنوية.. مبتعث سعودي يكتشف دواء لعلاج سرطانات الدماغ كيفية تصميم ركن للقراءة في المنزل مهما ضاق أو اتسع؟ مسؤول محلي في تعز ..الصفقات المذكورة في "المخا" تم إيقافها وإقالة المسؤولين عنها قبل 3 سنوات عاملان (طبيعي وبشري) يهددان إنتاجية العسل اليمني الشهير مباحثات يمنية سعودية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في قطر حارس مرمى باريس سان جيرمان يستفيق من غيبوبة وهذا أول ما كتبه على صفحته بيان للأحزاب السياسية في تعز بشأن عملية إغتيال الشيخ الحيسي(نص البيان)
قال معمر الإرياني وزير الإعلام ، الأحد، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء بسبب استمرار تصعيد الجماعة الذي ينذر بانهيار الاقتصاد.
وقال الإرياني على تويتر "نحذر من استمرار ميليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ونؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني".
وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد".
الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بمواصلة تقييد تحركات بعثة "أونمها" اليمن اليمن والحوثيالأمم المتحدة تتهم الحوثيين بمواصلة تقييد تحركات بعثة "أونمها" وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي شنت هجمات على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت، وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين.
وأضاف أن الحوثيين منعوا أيضا دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للاسطوانة الواحدة