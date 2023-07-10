حاصدا جائزة هارفارد السنوية.. مبتعث سعودي يكتشف دواء لعلاج سرطانات الدماغ

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سطر المبتعث السعودي وليد صديق، إنجازا جديدا للمملكة العربية السعودية عقب تتويجه بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد، عقب توصله لاكتشاف طبي استعرض تفاصيله خلال بحثه والذي توصل من خلاله لإمكانية استعمال الفيروسات كعلاج لقتل سرطانات الدماغ.

اكتشاف طبي بفِكر سعودي

ويعد وليد صديق، مبتعث سعودي من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وقد استعان خلال بحثه للتوصل لحل لقتل سرطانات الدماع بفيروسات البرد " HSV" المعدلة جينيا، بحيث تكون مختصة بقتل السرطانات، ويتم ذلك عبر نقلها إلى المريض بواسطة الخلايا الجذعية الخاصة به، والتي بدورها تلعب دورا حيويا في انتقال الفيروسات بشكل دقيق إلى موقع السرطان في الدماغ.

وخلال تصريحاته لـ"واس" أكد صديق أن الأدوية الحالية لعلاج سرطانات الدماغ لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ، الأمر الذي يجعل علاج مريض سرطان الدماغ أمرا صعبا للغاية.

وصرح " أن البحث المنشور حالياً هو في طور مراحل التجارب السريرية في جامعة هارفارد ومستشفى BWH التابع للجامعة، حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسية في التجارب السريرية". برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث هو برنامج يتم خلاله توفير رحلات ابتعاث للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية لأفضل المؤسسات التعليمية على المستوى العالمي وفقا للتصنيفات العالمية في عدد من التخصصات والمجالات، ويضع البرنامج نصب أعينه تحقيق سلسلة من الأهداف، أبرزها: