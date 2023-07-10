كيفية تصميم ركن للقراءة في المنزل مهما ضاق أو اتسع؟

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 105

لا تزال الكتب بصيغتيها الورقية والإلكترونية تجذب كثيرين يخصصون لهواية المطالعة زوايا منزلية، مع تجهيزها بصورة تجعل جلسات القراءة مريحة وممتعة.

في السطور الآتية، نصائح في الديكور لتصميم ركن القراءة، وهذا الأخير قد يشغل مساحة ضيقة أو فسيحة، وهو قد يكون منزويًا أو جزءًا من قاعة رئيسة، لكن لا بد أن يتصف الركن المذكور بالهدوء ويُجهز بصورة مريحة حتى تمتدّ الجلسات فيه.

تشتمل عناصر ركن القراءة على كرسي (أو أريكة أو أرجوحة أو وسائد) ووحدة إضاءة اصطناعية وحامل للكتب (رفوف أو مكتبة)، مع التزيين بالنباتات ركن للقراءة بجوار النافذة (الصورة من shutterstock) حسب مهندسة الديكور الداخلي تالا ذوق، يتطلّب تجهيز وتنسيق ركن القراءة تهيئة جو مريح وهادئ للمتعة بهذه الهواية التي تجعل العقل يسرح بعيدًا، علمًا أن ركن القراءة قد يشغل زاوية غير مُستغلة في المنزل ويُصمّم بصورة جذابة، من ناحية الديكور الداخلي.

وتعدّد المهندسة مجموعة من أفكار الديكور المتعلّقة قد يحلّ ركن القراءة في غرفة منزلية غير مستغلة (غرفة الخادمة في حال عدم الاستعانة بخدمات الأخيرة)، مع التجهيز بكرسي هزاز وترتيب الكتب في رف على الحائط.

من المُمكن أن يتخذ ركن القراءة جزءًا من مساحة غرفة الجلوس أو صالة استقبال الضيوف، مع التأثيث بـ"شيزلونغ". في هذا الإطار، لا مناصّ من الاهتمام بمادة قطعة الأثاث المذكورة ونسيجها واختيارها منسجمة مع القطع الأخرى حائط النافذة مكان مُرشّح لحضن ركن القراءة، مع حلول مقعد (بنش) وثير مُزوّد بمكان للتخزين أسفله أو أرجوحة مُعلقة في السقف، وتوزيع الكتب إلى يمين النافذة ويسارها.

في حال ارتفاع سقف الغرفة المُرشّحة لاستضافة ركن القراءة لثلاثة أمتار فأكثر، تُصمّم المكتبة في مكان علوي، مع الوصول إليها بوساطة السلالم.

من جهة ثانية، تتحدث المهندسة عن الكرسي أو الأرجوحة على هيئة بيضة Egg Chair المريح والمُناسب لركن القراءة.

الجدير بالذكر أن للكرسي المذكور نسختين: الأولى ترجع إلى عام 1958 مُسجّلة كعلامة تجارية Egg ™ Chair صمّمها آرني جاكوبسن، مهندس معماري ومصمم صناعي مولود في كوبنهاغن، والثانية تعود إلى عام إلى عام 1968 باسم Ovalia Egg Chair بتوقيع هنريك ثور لارسن، مصمم صناعي ومخترع مولود في روسكيلد من جهة ثانية، تتحدث المهندسة عن الكرسي أو الأرجوحة على هيئة بيضة Egg Chair المريح والمُناسب لركن القراءة.

الجدير بالذكر أن للكرسي المذكور نسختين: الأولى ترجع إلى عام 1958 مُسجّلة كعلامة تجارية Egg ™ Chair صمّمها آرني جاكوبسن، مهندس معماري ومصمم صناعي مولود في كوبنهاغن، والثانية تعود إلى عام إلى عام 1968 باسم Ovalia Egg Chair بتوقيع هنريك ثور لارسن، مصمم صناعي ومخترع مولود في روسكيلد بالدنمارك