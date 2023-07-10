عاملان (طبيعي وبشري) يهددان إنتاجية العسل اليمني الشهير

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، إن تغير المناخ والصراع يهددان إنتاج العسل الشهير في اليمن. وذكرت اللجنة -في تغريدة مقتضبة على تويتر- أنها تساعد النحالين في منطقتي المعافر والشمايتين في تعز للمساعدة في تنمية دخل مستدام وتعزيز إنتاج العسل.
وأكدت أن تغير المناخ والصراع يهددان إنتاج العسل الشهير في اليمن. وفي مايو/ أيار الماضي حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "ألفاو"، من تأثر انتاج العسل اليمني ذات الجودة العالية والفريدة جراء تغيّرالمناخ.
وقالت المنظمة أن إنتاج العسل في اليمن، ارتفع من حوالي 600 طن سنويًا في عام 2000 إلى 2750 طنًا في عام 2017، وتم تصدير حوالي 2000 طن منه خلال ذات العام.