مباحثات يمنية سعودية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في قطر

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحثت الحكومة اليمنية مع الجانب السعودي دعم الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

وقال سفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي -في تغريدة على تويتر- إنه بحث مع السفير السعودي لدى قطر الأمير منصور بن خالد فرحان آل سعود، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب تغريدة السفير بادي فإنه ناقش مع فرحان الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها المملكة لتحقيق السلام، ودعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.