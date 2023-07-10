مسؤول محلي في تعز ..الصفقات المذكورة في "المخا" تم إيقافها وإقالة المسؤولين عنها قبل 3 سنوات عاملان (طبيعي وبشري) يهددان إنتاجية العسل اليمني الشهير مباحثات يمنية سعودية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في قطر حارس مرمى باريس سان جيرمان يستفيق من غيبوبة وهذا أول ما كتبه على صفحته بيان للأحزاب السياسية في تعز بشأن عملية إغتيال الشيخ الحيسي(نص البيان) روسيا تحدد موعد قصف المنشآت النووية في أوكرانيا وأوروبا مليشيا الحوثي تقتحم منزل لواء في الجيش الوطني وتطرد والديه المسنيين بالشارع(تفاصيل) الحكومة الشرعية تكشف عن خياراتها للرد على الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني الأمم المتحدة توجه اتهاما جديدا لمليشيات الحوثي الانتقالي يعلن الحرب على أبناء محافظة حضرموت
بحثت الحكومة اليمنية مع الجانب السعودي دعم الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
وقال سفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي -في تغريدة على تويتر- إنه بحث مع السفير السعودي لدى قطر الأمير منصور بن خالد فرحان آل سعود، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وبحسب تغريدة السفير بادي فإنه ناقش مع فرحان الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها المملكة لتحقيق السلام، ودعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.