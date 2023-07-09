مباحثات يمنية سعودية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في قطر حارس مرمى باريس سان جيرمان يستفيق من غيبوبة وهذا أول ما كتبه على صفحته بيان للأحزاب السياسية في تعز بشأن عملية إغتيال الشيخ الحيسي(نص البيان) روسيا تحدد موعد قصف المنشآت النووية في أوكرانيا وأوروبا مليشيا الحوثي تقتحم منزل لواء في الجيش الوطني وتطرد والديه المسنيين بالشارع(تفاصيل) الحكومة الشرعية تكشف عن خياراتها للرد على الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني الأمم المتحدة توجه اتهاما جديدا لمليشيات الحوثي الانتقالي يعلن الحرب على أبناء محافظة حضرموت ندوة بمأرب تدعو إلى إعادة تصويب مسار التعليم في اليمن وتنقيح المناهج الدراسية من الخرافات الإمامية وزير:الدفاع يدشن العام الدراسي والتدريبي للدفعة 52 كلية حربية
أفادت وسائل إعلام أن حارس مرمى باريس سان جيرمان، سيرجيو ريكو، استفاق من غيبوبته وكتب أول منشور له على مواق التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أنه تم نقل الحارس الإسباني البالغ من العمر (29 عاماً)، الذي كان في الرعاية المركزة بعد أن تعرض لحادث في مايو الماضي، إلى جناح عام مطلع هذا الأسبوع.
وأوضحت التقارير أن ريكو تعرض لإصابات خطيرة في الرأس وكان في غيبوية بعدما صدمه حصان أثناء مشاركته في رحلة بإقليم “ال روسيو” بإسبانيا.
ونشر ريكو منشورا على “إنستغرام” يوم الأحد وذكر فيه: أردت أن أشكر كل شخص من الذين أظهروا وأرسلوا لي حبهم في هذه الأيام الصعبة.
وأضاف: أواصل العمل على التعافي، وأتحسن كل يوم. أشعر أنني محظوظ للغاية. مرة أخرى، شكرا لكم وأتمنى أن أراكم قريبا.
ولعب ريكو لإشبيلية، ولعب معاراً لفريق فولهام في موسم 2018 / 2019، ومرة آخرى في سان جيرمان في موسم 2019 / 2020 قبل أن ينضم لسان جيرمان بشكل نهائي في 2020.