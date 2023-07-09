روسيا تحدد موعد قصف المنشآت النووية في أوكرانيا وأوروبا

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في رسالة نشرها على حسابه في “تلغرام”، اليوم الأحد، دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، للنظر في ضرب المحطات النووية الأوكرانية والمنشآت النووية في أوروبا الشرقية، وذلك في حال تأكد معلومات عن توجيه ضربة بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية في روسيا.



وقال مدفيديف: إنه “إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوغورسك) النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيتسكي النووية”.

كما دعا مدفيديف أيضاً لقصف المنشآت النووية في أوروبا الشرقية، إذ أكد أنه “لا يوجد شيء نخجل منه في الأمر”.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بمحاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على محطة ديسنوغورسك للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك، ومطار كالوغا العسكري.

ورجحت المعلومات حسبما نقلت وسائل إعلام روسية أن تكون المحاولة قد تمت باستخدام صواريخ “ستورم شادو” بريطانية الصنع .



وأوضحت الأنباء أن الشظايا التي تم العثور عليها في موقع سقوط الصاروخ، تشير إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت “ستورم شادو”.

ولفتت المعلومات كذلك إلى “أنه إذا تأكد هذا، فإن هجوم اليوم سيكون أول حالة مسجلة لاستخدام صواريخ من دول الناتو في العمق الروسي، وهو ما تعهدت أوكرانيا بعدم القيام به”، حسب ما قالته تقارير روسية.

وذكرت مواقع إخبارية روسية أنه حتى اللحظة لم تعلق وزارة الدفاع الروسية بشأن صحة هذه الأنباء أو نفيها.