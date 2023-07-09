مليشيا الحوثي تقتحم منزل لواء في الجيش الوطني وتطرد والديه المسنيين بالشارع(تفاصيل)

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصل مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا جرائمها الوحشية في حق أبناء اليمن في ظل هدنة غير معلن عنها ووسط صمت مخزي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

قامت مليشيا الحوثي اليوم الأحد الموافق التاسع من يوليو بإقتحام منزلًا لأحد قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مارب اللواء محمد السوادي.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تغريدة على حسابها في تويتر رصدها محرر "مأرب برس" ، إن جماعة الحوثي منزل اللواء محمد غالب السوادي في العاصمة صنعاء احد أبرز الشخصيات القيادية والعسكرية والاجتماعية في محافظة عمران .

وتابعت أن المليشيات اعتدت على والديه المسنيين وطردتهم من المنزل إلى الشارع. وأكدت أن مليشيات الحوثي تواصل الجرائم الحوثي في نهب اراضي المواطنيين وممتلكاتهم بالعاصمة ‎صنعاء ميليشيات الحوثي.

وأمس السبت أقدمت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا بإقتحام منزل مسؤول أمني في مارب، الكائن في حي الجدد جنوب مدينة ذمار ومصادرة المنزل بعد طرد ساكنيه وتركهم في العراء غير مراعين وآبهين بالأطفال والنساء الذين باتوا في البرد القارص الذي تمتاز به محافظة ذمار ، ما يؤكد جرائم ووحشية هذه الجماعة المتمردة المارقة الخارجة عن القانون والدستور والعادات والتقاليد والأعراف.

وكانت منظمة مساواة للحقوق والحريات في إحصائية نشرتها اطلع عليها مارب برس اكد ان جرائم مليشيا الحوثي بحق منازل المواطنين في محافظة ذمار بلغت نحو 600 منزلًا منذ انقلابها على الدولة منها توزعت بين 453 حالة اقتحام لمنازل ونهب محتوياتها وكذلك تفجير 72 منزلاً بالإضافة إلى مصادرة نحو 63 منزلاً في المحافظة