الحكومة الشرعية تكشف عن خياراتها للرد على الحرب الحوثية ضد الاقتصاد الوطني الأمم المتحدة توجه اتهاما جديدا لمليشيات الحوثي الانتقالي يعلن الحرب على أبناء محافظة حضرموت ندوة بمأرب تدعو إلى إعادة تصويب مسار التعليم في اليمن وتنقيح المناهج الدراسية من الخرافات الإمامية وزير:الدفاع يدشن العام الدراسي والتدريبي للدفعة 52 كلية حربية سقوط (10) قتلى وجرحى جراء اشتباكات قبلية في عمران تغذيها مليشيا الحوثي مقتل شيخ من أبناء محافظة إب وسط شارع في نيويورك والشرط تعلن عن مصير الجاني تسجيل تراجع جديد وقياسي في قيمة الريال اليمني ''أسعار الصرف اليوم'' عشرات الأسر اليمنية ما تزال عالقة في السودان والبعض فضل البقاء اليمن تعلن عن نجاح تفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة
اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على الاقتصاد الوطني، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الاممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ"عن الارياني قولة بان الحكومة قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للازمة وتخفيف حدة المعاناة الانسانية عن كاهل اليمنيين، الا ان مليشيا الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والافقار التي تنتهجها بحق المواطنين.
واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، كما منعت دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للاسطوانة الواحدة.
وأضاف الإرياني: ان مليشيا الحوثي الإرهابية منعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، وقامت باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الوطني.
وحذر معمر الارياني من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتهم في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة واحلال السلام، وجر الاوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.