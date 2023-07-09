الانتقالي يعلن الحرب على أبناء محافظة حضرموت

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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تعهدت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الأحد، بإستخدام القوة العسكرية ضد ابناء محافظة حضرموت .





جاء ذلك خلال اجتماع لقيادات عسكرية عليا في مليشيا الإنتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي عبر الإتصال المرئي، بحسب موقع المجلس الإنتقالي على شبكة الإنترنت.



وأكد الزُبيدي أن "حماية شعب الجنوب مسؤولية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية، والمقاومة الجنوبية، وأنها ستقوم بواجبها لحماية حضرموت من الإرهاب الذي يستهدفها بالوقت المناسب".



وتطرق اللقاء إلى ما "أقدمت عليه العناصر الإرهابية التي استهدفت بالرصاص الحي الحشد الجماهيري السلمي الذي خرج في سيئون بوادي حضرموت".



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة "إجراءات الهيكلة العسكرية والأجهزة الأمنية، وخطط التأهيل والتدريب للقوات المسلحة الجنوبية والوحدات الأمنية وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية في مسرح العمليات العسكرية، ومواصلة جهود تأهيل الضباط والأفراد في المنشآت التعليمية العسكرية والأمنية".

