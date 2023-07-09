وزير:الدفاع يدشن العام الدراسي والتدريبي للدفعة 52 كلية حربية 

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم الأحد 9يوليو تموز العام الدراسي والتدريبي للدفعة 52 في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن، وفتح أجنحة للجوية والدفاع الجوي والبحرية والدفاع الساحلي في ذات الكلية، بحضور عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر.

وفي كلمته التوجيهية هنأ وزير الدفاع الطلاب وهيئة التدريس بإعادة افتتاح الكلية العسكرية.. مشيدا بالانضباط والتجانس الذي قدمه منتسبو الدفعة في العرض العسكري، منوها الى ان منتسبي الدفعة من مختلف مكونات القوات المسلحة ومن كافة المناطق المحررة من ميدي الى صعدة والجوف ومأرب وشبوة والمهرة وحضرموت وابين وعدن ولحج والضالع واب وتعز والحديدة وحتى سقطرى.

واشار وزير الدفاع الى شجاعة منتسبي الدفعة وتضحياتهم وبطولاتهم في مختلف جبهات القتال لمواجهة مليشيا الحوثي الارهابية كون معظمهم اتوا من ميادين القتال والمواجهة، مشجعاً على التنافس والتفوق في التحصيل العلمي والاكاديمي واكتساب المعرفة لضمان مستقبل مشرق لليمن والمؤسسة العسكرية. كما وجه هيئات ودوائر وزارة الدفاع بتذليل الصعوبات وتوفير كافة الامكانيات بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وصقل مهاراتهم وتعزيز العقيدة القتالية والولاء الوطني لديهم كونهم قادة المستقبل.

وقال وزير الدفاع ان المليشيات الحوثية دمرت الكليات والمعاهد العسكرية كغيرها من مؤسسات الدولة وان اعادة هذه الصروح العلمية لاداء رسالتها ومهمتها يعد لبنة أساسية في بناء المؤسسة العسكرية، مشيرا الى ان عودتها ثمرة لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى، ومؤكدا المضي قدما نحو مستقبل البناء والعلو والمجد.

في ذات السياق اجتمع وزير الدفاع بهيئة التدريس في الكلية العسكرية واستمع الى همومهم واحتياجاتهم موجها بتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات لتقديم ونقل افضل الخبرات الى منتسبي الدفعة الجديدة.

واكد الوزير الداعري ان العسكريين كتلة صلبة غير قابلة للتمزيق والتشتيت مشددا على ابعاد الكلية عن السياسة والحزبية والشعارات، والاهتمام بالتدريب والتأهيل والانضباط والتقاليد العسكرية لتخريج ضباط المستقبل على اعلى درجة من الكفاءة والخبرة.