سقوط (10) قتلى وجرحى جراء اشتباكات قبلية في عمران تغذيها مليشيا الحوثي مقتل شيخ من أبناء محافظة إب وسط شارع في نيويورك والشرط تعلن عن مصير الجاني تسجيل تراجع جديد وقياسي في قيمة الريال اليمني ''أسعار الصرف اليوم'' عشرات الأسر اليمنية ما تزال عالقة في السودان والبعض فضل البقاء اليمن تعلن عن نجاح تفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة شعر مستعار وصور غريبة.. شاهد ماذا وجدوا بمنزل قائد فاغنر المتمرد في روسيا الكشف عن تفاصيل اتفاق سعودي فرنسي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية الدول العربية مع موعد عظيم… ظاهرة النينو المناخية قد تؤدي لـ موسم مطري ممتاز بالمنطقة العربية طيارون وعسكريون يعلنون التمرد على الديكتاتورية.. انقسام في إسرائيل يهدد الجيش أسباب نزيف الأنف عند الأطفال
قتل وجرح 10 أشخاص في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مواطنين في محافظة عمران، تغذيها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأفادت مصادر محلية في مديرية جبل يزيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى وإحراق مركبات في اشتباكات قبلية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وتغذيها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكدت المصادر أن قتيلين سقطوا فيما جرح 8 آخرون وإحراق مركبتين نتيجة المواجهات المسلحة بين أهالي قريتي الأبرق وشعب من جهة وقرية قينة من جهة أخرى بسبب خلافهم على مساقي زراعية في جبل صليل الممتد على قرى عزلة الربع الشرقي وريدة.
وأضافت المصادر أن الخلافات زادت حدتها مؤخراً قبل أن ينفجر الوضع صباح الأحد واستمرت الاشتباكات التي تغذيها قيادات حوثية، حتى تدخلت وساطات قبلية لإيقافها. الجدير ذكره أن هذه المشاكل التي أدت إلى هذا النزاع القبلي، سبق وأن تم حلها منذ عشرات السنين وصدرت فيها أحكام قبلية وقعها كبار القوم في المنطقة.