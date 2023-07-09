سقوط (10) قتلى وجرحى جراء اشتباكات قبلية في عمران تغذيها مليشيا الحوثي

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل وجرح 10 أشخاص في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مواطنين في محافظة عمران، تغذيها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر محلية في مديرية جبل يزيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى وإحراق مركبات في اشتباكات قبلية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وتغذيها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت المصادر أن قتيلين سقطوا فيما جرح 8 آخرون وإحراق مركبتين نتيجة المواجهات المسلحة بين أهالي قريتي الأبرق وشعب من جهة وقرية قينة من جهة أخرى بسبب خلافهم على مساقي زراعية في جبل صليل الممتد على قرى عزلة الربع الشرقي وريدة.

وأضافت المصادر أن الخلافات زادت حدتها مؤخراً قبل أن ينفجر الوضع صباح الأحد واستمرت الاشتباكات التي تغذيها قيادات حوثية، حتى تدخلت وساطات قبلية لإيقافها. الجدير ذكره أن هذه المشاكل التي أدت إلى هذا النزاع القبلي، سبق وأن تم حلها منذ عشرات السنين وصدرت فيها أحكام قبلية وقعها كبار القوم في المنطقة.