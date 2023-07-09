مقتل شيخ من أبناء محافظة إب وسط شارع في نيويورك والشرط تعلن عن مصير الجاني

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قتل مواطن يمني مغترب، في الولايات المتحدة الأمريكية، على يد مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي، أمس السبت.
وقالت مصادر متطابقة إن الشيخ "حمود علي علي الصايدي" قتل في شارع "جاميكا" بمدينة "كوينز" في ولاية "نيويورك" الأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن الجاني (25 عاما) والذي كان على متن دراجة نارية أطلق النار من سلاحه الشخصي (مسدس)، بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل "الصايدي"(في العقد السادسة من عمره).
وأعلنت شرطة "نيويورك" إلقاء القبض على القاتل، بعد إعلان حالة الطوارئ مؤقتا في المنطقة، ووفق رواية الشرطة فإن المجرم كان "يطلق النار بشكل عشوائي على المارة" في الشارع وقد أصاب ٤ أشخاص آخرين إلى جانب الضحية الصايدي.
وينتمي اليمني حمود الصايدي إلى مديرية "الشعر" في محافظة إب (وسط البلاد).