تسجيل تراجع جديد وقياسي في قيمة الريال اليمني ''أسعار الصرف اليوم''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليوم الأحد الأحد 9 يوليو 2023
عدن
الريال السعودي: شراء: 374 بيع: 380
الدولار الأميركي: شراء: 1417 بيع: 1440
صنعاء
الريال السعودي: شراء: 140.2 بيع: 141
الدولار الأميركي: شراء: 528 بيع: 536