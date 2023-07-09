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تسجيل تراجع جديد وقياسي في قيمة الريال اليمني ''أسعار الصرف اليوم''

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليوم الأحد الأحد 9 يوليو 2023

عدن  

الريال السعودي: شراء: 374 بيع: 380

الدولار الأميركي: شراء: 1417 بيع: 1440

صنعاء

الريال السعودي: شراء: 140.2 بيع: 141

الدولار الأميركي: شراء: 528 بيع: 536

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