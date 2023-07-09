اليمن تعلن عن نجاح تفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة شعر مستعار وصور غريبة.. شاهد ماذا وجدوا بمنزل قائد فاغنر المتمرد في روسيا الكشف عن تفاصيل اتفاق سعودي فرنسي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية الدول العربية مع موعد عظيم… ظاهرة النينو المناخية قد تؤدي لـ موسم مطري ممتاز بالمنطقة العربية طيارون وعسكريون يعلنون التمرد على الديكتاتورية.. انقسام في إسرائيل يهدد الجيش أسباب نزيف الأنف عند الأطفال فيديو وثائقي يكشف كارثة أصابت «تيتان» قبل عام من انفجارها السعودية تعلن توطين مهن جديدة مصر تتلقى ضربة موجعة أمام المغرب في نهائي كأس إفريقيا خلال خمسة أيام ..مقتل وأصابة 7 أطفال بينهم امرأة في تعز والحديدة بالغام الحوثي
أنهت فرق فنية، تفريغ ناقلة نفطية جانحة في أحد الموانئ بمحافظة المهرة شرقي اليمن.
وذكرت وكالة "سبأ" أن الطواقم المتخصصة، أنهت عملية تفريغ الناقلة النفطية "مليحة" الجانحة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة منذ نهاية يونيو الماضي بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
وقال مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة، محسن بلحاف، إن فريق متخصص من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة.
وأضاف أنه تم بعد ذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها المحافظة، شمال شرقي اليمن.