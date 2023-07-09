اليمن تعلن عن نجاح تفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أنهت فرق فنية، تفريغ ناقلة نفطية جانحة في أحد الموانئ بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" أن الطواقم المتخصصة، أنهت عملية تفريغ الناقلة النفطية "مليحة" الجانحة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة منذ نهاية يونيو الماضي بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقال مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة، محسن بلحاف، إن فريق متخصص من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة.

وأضاف أنه تم بعد ذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها المحافظة، شمال شرقي اليمن.