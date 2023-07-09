الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يعتبر نزيف الأنف شائعاً عند الأطفال، ولكنه عادة ما ينتهي بمدة قصيرة، ونادراً ما يكون سبباً للقلق.

ومع ذلك، قد يتطلب النزيف المستمر أو المتكرر أو الشديد للغاية عناية طبية. حيث يشير الأطباء إلى نزيف الأنف على أنه رعاف.

وما يقرب من 60 في المئة من الناس سوف يعانون من نزيف في الأنف في مرحلة ما خلال حياتهم. ومع ذلك، يحدث نزيف الأنف بشكل أكثر شيوعاً عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 10 سنوات ولدى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 80 عاماً.

على الرغم من أن النزيف قد يكون مقلقاً في بعض الأحيان، إلا أن حوالي 10 بالمائة فقط من نزيف الأنف خطيرة بما يكفي لتتطلب علاجاً طبياً.

في هذا الموضوع، يشرح لك الأطباء والاختصاصيون ما يجب فعله عندما يبدأ أنف الطفل بالنزيف ومتى يجب زيارة الطبيب. ويناقشون معك أيضاً العلاجات الطبية والأسباب والنصائح للوقاية. ما يجب القيام به لعلاج نزيف الأنف لدى الأطفال يمكن للأمهات علاج معظم حالات نزيف الأنف في المنزل. لكن من المهم أن تظلي هادئة لأن معظم حالات نزيف الأنف لن تستمر طويلاً، ولا تشير إلى مشكلة خطيرة، ولعلاج الطفل المصاب بنزيف في الأنف

قومي بالخطوات الآتية:

1 - ابدئي بجعل طفلك في حالة الجلوس وطمأنته. اجعليه يجلس بشكل مستقيم ويميل قليلاً إلى الأمام.

2 - لا تقومي بإمالة الطفل إلى الوراء، لأن ذلك قد يتسبب في ابتلاعه للدم وقد يؤدي إلى السعال أو القيء.

3 - اضغطي بلطف على طرف أنف الطفل بين إصبعين باستخدام منديل أو منشفة نظيفة واجعليه يتنفس من خلال فمه.

استمري في الضغط لمدة 10 دقائق تقريباً، حتى إذا توقف النزيف. لا تملأي أنف الطفل بشاش أو منديل وتجنب رش أي شيء في الأنف.

هل تدركين أسباب نزيف الأنف عند الأطفال؟ لا يحتاج الأطفال المصابون بنزيف في الأنف عادةً إلى رعاية طبية.

فمعظمها يتوقف بسرعة، وعادة ما يكون من الممكن علاج الطفل في المنزل.

ومع ذلك، تحدثي إلى الطبيب في الحالات الآتية: إذا تكرر هذا النزيف.

إذا ترافق مع احتقان مزمن، أو ظهرت علامات أخرى مثل الكدمات.

إذا بدأ بعد أن يبدأ الطفل في تناول دواء جديد، مثل أدوية سيولة الدم.

إذا ذهبت أكثر من مرة إلى غرفة الطوارئ. إذا استمر بعد 20 دقيقة من الضغط على أنف الطفل.

إذا حدث بعد إصابة في الرأس أو سقوط أو ضربة على الوجه.

إذا عاني الطفل من صداع شديد أو حمى أو أعراض أخرى مقلقة.

إذا بدا أنف الطفل مشوهاً أو مكسورا.

تظهر على الطفل علامات فقد الكثير من الدم، مثل المظهر الشاحب، أو قلة الطاقة، أو الشعور بالدوار، أو الإغماء.

يبدأ الطفل في السعال أو قيء الدم.

العلاج الطبي إذا تعرض طفلك لنزيف الأنف يجب على الأطفال الذين يعانون من نزيف حاد في الأنف مراجعة أخصائي الرعاية الصحية الذي سيحاول إيقاف النزيف. وتشمل خيارات علاج نزيف الأنف ما يلي: وضع نترات الفضة على الأوعية الدموية لإغلاقها.

كي أو حرق الأوعية الدموية لإغلاقها. تعبئة الأنف بشاش طبي لتضييق الأوعية الدموية. بعد وقف النزيف، يقوم الطبيب بفحص الطفل لتحديد السبب.

في بعض الحالات، قد يحتاج الطفل لعملية جراحية لإصلاح مشكلة في الأوعية الدموية في الأنف. ملاحظة من «سيدتي نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص