مصر تتلقى ضربة موجعة أمام المغرب في نهائي كأس إفريقيا

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعرض اللاعب المصري، محمود صابر، للطرد أمام نظيره المغربي مساء يوم السبت، خلال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم (تحت 23 عاما).

وأشهر حكم الساحة البطاقة الحمراء في وجه محمود صابر لتدخله بقوة ضد اللاعب المغربي الزلزولي عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وجاء ذلك بعد تسجيل محمود صابر هدف التقدم لمنتخب بلاده، بتسديدة قوية لا تُصد ولا تُرد من خارج منطقة الجزاء مبكرا، مع مرور 10 دقائق من انطلاق اللقاء في "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" مساء اليوم السبت، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت العاصمة المغربية الرباط.