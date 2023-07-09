خلال خمسة أيام ..مقتل وأصابة 7 أطفال بينهم امرأة في تعز والحديدة بالغام الحوثي

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسببت الغام مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا الى قتل وأصابة 7 أطفال وامرأة بحوادث انفجارات في محافظتي تعز والحديدة خلال الخمسة الأيام الأخيرة.

وبحسب إحصائيات إعلامية فقد تسببت 5 حوادث انفجارات ألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب بمقتل طفلين وامرأة وإصابة 5 آخرين، في عدد من المناطق بمحافظتي تعز والحديدة، خلال الفترة من 2 إلى 7 يوليو الجاري.

واستأثرت محافظة تعز بنصيب الأسد في ضحايا الأيام الأخيرة لحوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، حيث وقعت فيها 4 حوادث سقط جرائها 6 ضحايا كلهم أطفال (2 قتلى و4 جرحى). فيما شهدت محافظة الحديدة حادثة واحدة سقط فيها ضحيتان (امرأة قتيلة وطفلة مصابة).

وكانت أول حادثة في تعز بتاريخ الثالث من يوليو الجاري، حيث قتل الطفل عرفات الوهيبي (13 عاماً) بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب، في منطقة شوكان بمديرية ماوية،

أما الحادثة الثانية فقد وقعت في اليوم التالي، حيث قتل الطفل حمزة الغرباني (14 عاماً) وإصابة طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل (علبة عصير) بالقرب من منازلهم في حي الجحملية.

أما الحادثة الثالثة، فوقعت يوم الثلاثاء الماضي، أصيب خلالها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بانفجار جسم حربي في مديرية صالة،

بينما الرابعة فقد أصيب فيها طفلين رنا أحمد هزاع (5 سنوات) ورداد محمد هزاع (16 سنة) بانفجار جسم غريب في منطقة عصيفرة. وفي محافظة الحديدة، فقد وقعت الجمعة، حادثة انفجار لغم أرضي في حارة الضبياني بحي 7 يوليو في مديرية الحالي، تسببت بمقتل امرأة (45 عاماً) وإصابة طفلة (11 عاماً) بشظايا متفرقة في جسمها.