كارثة خطيرة تهدد العاصمة المؤقتة عدن يكشف عنها قيادي في الانتقالي بهذا الوصف الفساد «خرج عن السيطرة»

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شكى قيادي رفيع في المجلس الانتقالي الجنوبي السبت8يوليو تموز، من فساد عناصر المجلس في المؤسسات الحكومية بعدن، قائلا إنه "فساد خارج عن السيطرة". جاء ذلك في تغريدة نشرها عضو هيئة الرئاسة بالمجلس المدعوم من أبو ظبي لطفي شطارة على حسابه الرسمي في تويتر.
وقال شطارة إن "تلوث الهواء في محطات توليد الطاقة الكهربائية بعدن يكشف حجم الفساد المشترك بين مصافي عدن وشركة النفط والتجار المستوردين".
وأضاف: "الفساد في عدن خرج عن السيطرة (..) أقولها بحرقة نحن نواجه قوة تعبث بكل شيء من أجل المال ولاثبات أن الجنوب بلا كوادر شريفة".
ويسيطر الانتقالي على معظم مؤسسات الدولة الإيرادية في عدن بما فيها شركة النفط.
وتشهد المدينة تدهورا متزايدا في الخدمات لاسيما الكهرباء والمياه والنظافة، وسط مطالبات للحكومة اليمنية بوقف فساد الانتقالي الجنوبي، واستعادة سلطتها على هذه تلك المؤسسات