مسؤول محلي في الحديدة يحذر من خطر يداهم البحر الأحمر ويهدد الملاحة الدولية

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي عن تحركات وتعزيزات واستحدثات تجريها مليشيا الحوثي

وحذر وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، من خطر التحركات والاستحداثات الأخيرة لمليشيا الحوثي في موانئ مدينة الحديدة.

وقال القديمي في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: إن مليشيا الحوثي أنشأت لسانًا بحريًا خارج ميناء الصليف خاص بالتهريب، تزامنًا مع إنشاء رصيف في ميناء رأس عيسى.

مؤكدًا أن كل المؤشرات تنذر بمعركة قادمة ترتبط بالأجندة الإيرانية في المنطقة، وملف الملاحة الدولية على وجه الخصوص.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية حوّلت مراكز الإنزال السمكي، جنوب الحديدة، إلى ثكنات عسكرية خاصة بما تسميها قواتها البحرية، وهي المليشيا المدربة إيرانيًا لتنفيذ أجندتها في البحر الأحمر