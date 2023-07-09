تحذير كارثي.. الأمم المتحدة :أزمة المناخ خرجت عن السيطرة

الأحد 09 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 71

حذرت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، من أن أزمة المناخ خرجت عن السيطرة وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأرض من أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق في تاريخها، كما حذرت ألمانيا من تعرض البلاد لموجة حر قياسية.



وفي تصريحات صحفية، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “إذا أصررنا على تأخير الإجراءات الرئيسية المطلوبة، أعتقد أننا نتجه نحو وضع كارثي، كما أظهر آخر سجلين في درجة الحرارة”.

ففي يوم الخميس الماضي، وصلت الأرض إلى أكثر أيامها حرارةً لليوم الثالث على التوالي، وفقا لتحليل غير رسمي، هذا جعل الأيام السبعة الماضية أكثر الأسابيع حرارة في العالم على الإطلاق.

وأكد الأمين العام أن الأرقام الأخيرة تساعد في إثبات “أن تغير المناخ خرج عن السيطرة”.

وأظهرت البيانات التي حللها مجموعة من العلماء الأمريكيين، أن متوسط درجة الحرارة العالمية وصل يوم الخميس إلى 17.23 درجة مئوية.

وكسر الرقم القياسي الأخير أعلى رقم تم تسجيله يوم الثلاثاء الفائت وهو عندما وصل متوسط درجة الحرارة إلى 17.18 درجة مئوية.

وبالنسبة لفترة الأيام السبعة المنتهية يوم الأربعاء، كان متوسط درجة الحرارة اليومية أعلى بمقدار 0.04 درجة مئوية عن أي أسبوع خلال الـ 44 عاما الماضية.

وتم تجميع البيانات بواسطة أداة تحليل المناخ في جامعة مين، والتي تستخدم بيانات الأقمار الصناعية والمحاكاة الحاسوبية لقياس حالة العالم.

ونأت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، التي تعتبر أرقامها المعيار الذهبي في بيانات المناخ، بنفسها عن البيانات.

كما قالت الإدارة: “على الرغم من أننا لا يمكننا التحقق من صحة منهجية أو نتيجة تحليل جامعة مين، فإننا ندرك أننا في فترة ساخنة بسبب تغير المناخ”.

وأكملت قائلةً: “إلى جانب ظاهرة النينو وظروف الصيف الحارة، نشهد درجات حرارة سطحية حارة قياسية يتم تسجيلها في العديد من المواقع في جميع أنحاء العالم”.

على الرغم من أن الأرقام غير رسمية، يتفق العديد من العلماء على أنها تشير إلى أن تغير المناخ يصل إلى منطقة مجهولة.

موجة حر تضرب ألمانيا

وفي السياق، حثت الحكومة الألمانية كبار السن ومن يعانون من ظروف صحية، والنساء الحوامل، وذوي الأطفال الصغار، على البقاء في أماكن باردة في ظل توقعات بارتفاع حاد في درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع.

حيث توقعت هيئة الأرصاد الرسمية “دي دبليو دي” ارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة لاسيما في غرب البلاد، اليوم السبت.

وقالت: إن الحرارة ستتجه شرقاً بحلول، يوم الأحد، لتصل إلى 37 درجة مئوية.

وهذا دفع وزارة الصحة الألمانية لحث الأشخاص على التزام المنازل واستهلاك كميات كافية من السوائل، وتجنب الأنشطة الشاقة، خاصةً أثناء النهار.

أما في النمسا، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية، حيث أعلنت السلطات عن خط ساخن مجاني للأشخاص لتلقي النصائح بشأن كيفية التعامل مع الحر.

وإلى ذلك، قامت ولاية كارينثيا الواقعة جنوبي البلاد بتنشيط خطة حماية من الحرارة لأكثر من 900 دار رعاية ومستشفى ومواقع أخرى لتحديد الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الحرارة المرتفعة.

والجدير ذكره أنه سنوياً يتوفى الآلاف في أنحاء أوروبا جراء موجات الحر، وهي مشكلة يقول الخبراء إنها ستتزايد بسبب تغير المناخ.

وبهذا الصدد، قالت كبيرة مسؤولي الصحة في كارينثيا، بي ته بريتنر: إن البشر ليسوا هم فقط من يحتاجون إلى الحماية من الحرارة.

وأضافت “قدموا لحيواناتكم ما يكفي من الماء، وتأكدوا من أنهم في الظل، لا تستهينوا بخطر ترك الحيوانات في السيارة.. دقائق قليلة قد يكون لها عواقب وخيمة”.

تؤدي موجات الحر الأكثر تواترا وشدة إلى تعطيل الحياة في جميع أنحاء العالم وتسبب درجات حرارة تهدد الحياة