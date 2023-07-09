عصابة حوثية تقتل نحّال رمياً بالرصاص وتنهب سياراته

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لفظ نحّال بمحافظة إب، وسط اليمن، أنفاسه الأخيرة برصاص مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي.
حالة انفلات أمني
وأكدت مصادر محلية أن مواطنا يعمل في تربية النحل، قتل برصاص مسلحين في منطقة “ظلمة” بمديرية حبيش، شمالي محافظة إب، وفقا لـ”الصحوة نت”.
يأتي ذلك في ظل فلتان أمني مروع تشهده مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتابعت المصادر أن الضحية يعمل في تربية النحل بعدد من مناطق محافظة إب التي تمتاز بالخضرة الدائمة والأشجار المناسبة لتربية النحل، ولقي حتفه برصاص مسلحين مرتبطين بعصابات تابعة لمليشيا الحوثي، في مركز مديرية حبيش التي عمل بها خلال الأشهر الماضية.
سرقة سيارة المجني عليه
وأشارت المصادر، إلى نهب سيارة المواطن الضحية، بعد قتله بالرصاص، في جريمة قوبلت باستياء ورفض مجتمعي واسع.
وبحسب المصادر، فإن المواطن القتيل يدعى “منصور محمد الكازمي” وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة إحدى مستشفيات مدينة إب عاصمة المحافظة.
يشار إلى النحّال اليمني المقتول، ينتمي إلى مديرية أحور بمحافظة أبين، ويعمل في مهنة تربية النحل واعتاد على التنقل بين المناطق التي تكثر فيها المراعي الجيدة للنحل.