جرائم الحوثي ضد الاطفال تعرض في جنيف

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نظمت منظمة حقوقية اليوم السبت 8/يوليوتموز، معرضًا للصور الفوتوغرافية في مدينة جنيف السويسرية تحت عنوان “دور المراكز الصيفية في تجنيد الأطفال”.
واحتوى المعرض الذي نظمتة منظمة ميون لحقوق الإنسان، واحتضنته ساحة الكرسي المكسور بمدينة جنيف، عشرات الصور التي رافقها تعريف بمحتواها، كاشفة انتهاكات مليشيا الحوثي بحق الأطفال المشاركين في المراكز الصيفية التي تقيمها بمناطق سيطرتها، وكيف أن ما تسميها المليشيات مراكز صيفية ليست سوى مراكز لتلغيم وتفخيخ الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.
ووثقت الصور كثيرًا من الأطفال المغرر بهم في مراكز الحوثي الصيفية، الذين تم الزج بهم في معسكرات التجنيد الحوثية قبل أن يلقوا حتفهم في المعارك.
وحظي المعرض الذي بُدئ الساعة الحادية عشرة صباحًا، بزيارة عدد كبير من قادة منظمات وناشطين وصحفيين وباحثين ومهتمين من مختلف الجنسيات، ووسائل إعلام متعددة