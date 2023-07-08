بينهم ضابط.. استشهاد وإصابة أربعة من قوات الجيش اليمني بقصف مسير حوثي استهدفت مواقعهم غربي تعز مليشيا الحوثي تصادر منزلاً بمحافظة ذمار لمسؤول أمني في مأرب الحكومة اليمنية تحذر من مساعي مليشيا الحوثي تطييف المجتمع وفرض افكارها الايرانية بقوة السلاح مليشيا الحوثي تختطف قياديا مؤتمريا رفيعا فور وصوله مطار صنعاء الدولي هزة أرضية تضرب أحد المدن الإماراتية حزب الإصلاح ينعي قياديا بارزا ويعتبر رحيله خسارة كبيرة عقار جديد واعد لمرض الزهايمر مدفعية الجيش تباغت تجمعا لمليشيا الحوثي شمال شرق أبين ملايين الدولارات صرفها الحوثيون ليوم الغدير والشعب يموت من الجوع على الخريطة.. ما هي مناطق سيطرة طرفي القتال في السودان
استشهد وأصيب أربعة من الجيش الوطني غرب مدينة تعز ، اليوم السبت8 يوليو تموز بينهم ضابط بقصف عبر مسيرة اطلقتها الجماعة الحوثية استهدف تجمعا للجيش في منطقة الضباب غربي تعز.
وأوضح مصدر عسكري ، أن قذيفة لمسيرة تابعة لجماعة الحوثية استهدفت القائد عمر السمعي، ورائد الحسني، وأصيب اثنين أخرين تم نقلهم لتلقى العلاج حالة أحدهم حرجة.
واستغلت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران الهدنة الأممية والدولية والإقليمية لإحلال السلام لتصعد عسكريا بإستخدام المسير بإتجاه جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي والضالع وأبين جنوب اليمن