بينهم ضابط.. استشهاد وإصابة أربعة من قوات الجيش اليمني بقصف مسير حوثي استهدفت مواقعهم غربي تعز

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد وأصيب أربعة من الجيش الوطني غرب مدينة تعز ، اليوم السبت8 يوليو تموز بينهم ضابط بقصف عبر مسيرة اطلقتها الجماعة الحوثية استهدف تجمعا للجيش في منطقة الضباب غربي تعز.

وأوضح مصدر عسكري ، أن قذيفة لمسيرة تابعة لجماعة الحوثية استهدفت القائد عمر السمعي، ورائد الحسني، وأصيب اثنين أخرين تم نقلهم لتلقى العلاج حالة أحدهم حرجة.

واستغلت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران الهدنة الأممية والدولية والإقليمية لإحلال السلام لتصعد عسكريا بإستخدام المسير بإتجاه جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي والضالع وأبين جنوب اليمن