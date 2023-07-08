مليشيا الحوثي تصادر منزلاً بمحافظة ذمار لمسؤول أمني في مأرب

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقتحم مسلحون حوثيون، صباح اليوم السبت،الموافق 2023/7/8 منزل مسؤول أمني بشرطة مأرب، في محافظة ذمار.

وقالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثي الإرهابية قامت بإقتحام منزل العقيد عبدالولي اليعري وسط ترويع الساكنين والعوائل وبإسلوب بعيد عن القبيله أو القانون وبدون أي خجل منتهك حرمة البيوت والآمنين.

وكشفت المصادر أن عشرات المسلحين المتورطين في اقتحام منزل اليعري يقودهم- محمد احمد الموشكي منتحل صفه نائب مدير الأمن 2- أبوحسام العوش 3-أحمد الشرفي 4 - جلال محمد الفراصي ويقع منزل اليعري في حي "الجدد" جنوبي مدينة ذمار، وقاموا بطرد سكان المنزل واحتلاله ومصادرة محتوياته.

وأوضحت المصادر أن "قوة عسكرية مكونة من عدد من الأطقم عليها مسلحون حوثيون مدججون بمختلف الأسلحة حاصروا منزل اليعري وقاموا باقتحامه وطرد الساكنين منه، ثم احتلاله ومصادرة ممتلكاته". ويشغل العقيد عبدالولي اليعري قائد المنطقة الأمنية الثانية بشرطة محافظة مأرب على الصعيد ذاته كشفت منظمة حقوقية عن قيام العشرات من مسلحيها صباح اليوم السبت 8 يوليو تموز، باقتحام ،منزل المواطن "عبدالولي اليعري" الكائن في حي الجدد جنوب مدينة ذمار.

وقالت منظمة منظمة مساواة ان مليشيا الحوثي بعد اقتحامها للمنزل طردت الساكنين منه وصادرتة لصالح مليشياتها.

ووثقت المنظمة إرتكاب جماعة الحوثي قرابة ستمائة انتهاكا متنوعاً طالت منازل المدنيين في محافظة ذمار خلال السنوات الماضية.

وقالت منظمة مساواة في إحصائية نشرتها اطلع عليها "مأرب برس"، أنها رصدت نحو 588 انتهاكا متنوعاً ارتكبتها جماعة الحوثي وطالت منازل المواطنين في عموم مديريات محافظة ذمار، منذ سيطرتها على المحافظة.

وأفادت بأن الانتهاكات الحوثية الموثقة توزعت بين 453 حالة اقتحام منازل ونهب محتوياتها وكذلك تفجير 72 منزل بالاضافة الى مصادرة نحو 63 منزل في المحافظة.

وأوضحت المنظمة أن هذه الاحصائية المنشورة لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق منازل المواطنين في محافظة ذمار وإنما اقتصرت على الانتهاكات التي تمكن راصدوا المنظمة من لقاء ضحاياها ورصدها وتوثيقها.