الحكومة اليمنية تحذر من مساعي مليشيا الحوثي تطييف المجتمع وفرض افكارها الايرانية بقوة السلاح

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت الحكومة اليمنية من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تطييف المجتمع وفرض افكارها الدخيلة على اليمن ومجتمعنا والمستوردة من إيران، بقوة السلاح.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وأوضح ،أن مليشيا الحوثي الارهابية تنفق مئات المليارات من الريالات لإحياء طقوسها الدينية، فيما مئات الآلاف من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها محرومون من مرتباتهم منذ تسعة اعوام، وملايين المواطنين يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة.

وأشار الارياني الى ان تلك المليارات التي تنفقها مليشيا الحوثي لتعميم وفرض افكارها المتطرفة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم وحصره في أسرة (الحوثي) تحت مزاعم الولاية، ومحاولة تنصيب نفسها على رقاب اليمنيين بقوة السلاح لعقود قادمة، كانت تكفي لتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين الواقعين ضمن أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وأكد ان الشعب اليمني الذي أسقط الحكم الإمامي البغيض، وضحى بخيرة أبنائه لترسيخ النظام الجمهوري، والاحتكام لصندوق الاقتراع كطريق للحكم، وآلية لتداول السلطة، وناضل ولا يزال لإقامة دولة النظام والقانون، وارساء قيم الحرية والعدالة والمساواة، وازالة الفوارق بين الطبقات، قادر على إسقاط مزاعم الولاية الحوثية.