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مليشيا الحوثي تختطف قياديا مؤتمريا رفيعا فور وصوله مطار صنعاء الدولي

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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اختطفت مليشيات الحوثي اليوم السبت 8 يوليو تموز قيادياً بارزاً في المؤتمر الشعبي العام التابع لها في محافظة المحويت، وفقاً لمصادر خاصة مقربة.

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات اختطفت الشيخ شوقي الصلاحي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في فرع مديرية الطويلة، فور نزوله من الطائرة في مطار صنعاء الدولي، أثناء عودته من رحلة علاجية .

وكانت قد أقالت قيادة المليشيات الصلاحي من منصبه كمدير عام لمديرية الطويلة وعيّنت المشرف الحوثي محسن السقاف بدلاً منه.

يأتي هذا في ظل استمرار وزيادة حالات الاختطاف والتضييق التي تقوم بها الميليشيات في مناطق سيطرتها ضد المناهضين لها من مختلف المكونات .

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