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هزة أرضية تضرب أحد المدن الإماراتية

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 أفادت مصادر اعلامية أن محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل سجلت اليوم السبت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في مدينة “ضدنا” بالفجيرة، وذلك في الساعة 10:51 صباحًا.

ولم يكن للهزة تأثيرا يذكر، إذ شعر بها بعض السكان بشكل خفيف، وحددت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل مركز الهزة على عمق 5 كيلومترات.

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