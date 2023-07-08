حزب الإصلاح ينعي قياديا بارزا ويعتبر رحيله خسارة كبيرة

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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نعي التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، لكافة أعضائه وقواعده ولكافة اليمنيين، الشيخ العلامة الدكتور محمد عبدالكريم شرف الدعيس، عضو دائرة التوجيه والإرشاد، الذي أسلم الروح إلى بارئها يوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.

وقال إصلاح أمانة العاصمة في بيان نعي، إن الفقيد الدعيس رحل بعد عمر حافلٍ بالبذل والتضحية والجهاد، وزاخر بالحضور الفاعل والإيجابي، في شتى المجالات.

واعتبر رحيل الدكتور الدعيس خسارة كبيرة ليس لأمانة العاصمة فحسب بل لليمن عموما. مشيراً إلى أن الفقيد سليل أسرة جمهورية مناضلة، وأحد الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان، ورمزا من رموز العلم والسياسة والتربية، ورمزا للتواضع والنبل والخلق الرفيع ونكران الذات.

وأوضح بيان النعي، أن الفقيد الدعيس عاش حياته ممتطيا صهوة العلم بكل جد واجتهاد، أكاديميا وأستاذا جامعيا، ومناضلا لا يدخر جهدا في مواجهة الطغيان، ومقاومة الكهنوت السلالي.

وأشار إلى أن الدكتور الدعيس قدم خلال سنواته الثمان الأخيرة في مأرب، نموذجا رائدا في الإسناد والمقاومة الشعبية والعمل الدؤوب لأجل استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي.

وتقدم إصلاح أمانة العاصمة، بخالص تعازيه ومواساته لأسرة وأولاد وتلامذة ومحبي الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميعا الصبر والسلوان

نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم.

بقلوبٍ محتسبة راضية بقضاء الله وقدره، ينعي التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، لكافة أعضائه وقواعده ولكافة اليمنيين الشيخ العلامة الدكتور محمد عبدالكريم شرف الدعيس عضو دائرة التوجيه والإرشاد، الذي أسلم الروح إلى بارئها يومنا هذا الجمعة 19 ذي الحجة 1444هجرية الموافق 2023/7/7م في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض وصبر واحتساب، وعمر حافلٍ بالبذل والتضحية والجهاد، وزاخر بالحضور الفاعل والإيجابي، في شتى المجالات.

والتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة وهو ينعي أحد قياداته؛ فإنه يعتبر رحيله خسارة كبيرة ليس لأمانة العاصمة فحسب بل لليمن عموما. فقد كان الفقيد الدعيس وهو سليل أسرة جمهورية مناضلة، أحد الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان، رمزا من رموز العلم والسياسة والتربية، رمزا للتواضع والنبل والخلق الرفيع ونكران الذات.

لقد عاش الفقيد الدعيس حياته ممتطيا صهوة العلم بكل جد واجتهاد، أكاديميا وأستاذا جامعيا، ومناضلا لا يدخر جهدا في مواجهة الطغيان، ومقاومة الكهنوت السلالي، وقدم خلال سنواته الثمان الأخيرة في مأرب نموذجا رائدا في الإسناد والمقاومة الشعبية والعمل الدؤوب لأجل استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي..

وازاء هذا المصاب الأليم والرحيل الصادم، يعبّر التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وأولاد وتلامذة ومحبي الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميعا الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح فرع أمانة العاصمة

الجمعة 19 ذي الحجة 1444

الموافق 7 يوليو 2023