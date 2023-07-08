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مدفعية الجيش تباغت تجمعا لمليشيا الحوثي شمال شرق أبين

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تعبيرية

استهدفت مدفعية القوات الحكومية، الليلة الماضية، تجمعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية وكبّدتها خسائر بشرية ومادية في جبهة ثره شمالي شرق محافظة أبين (جنوبي اليمن).

ونقل المركز الإعلامي لجبهة ثره، عن مصدر في عمليات الجبهة، القول إن قواته استهدفت تجما لآليات وعناصر حوثية في موقع الاستراحة براس جبل ثره، بقذائف الهاون.

وأوضح أن العملية أسفرت عن تدمير الموقع وإلحاق خسائر بشرية في صفوف العدو فضلا عن تضرر عدد من الآليات الحوثية.

وبين الفينة والأخرى تشهد جبهة ثره مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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