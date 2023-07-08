مقتل وإصابة خمسة أشخاص بصاعقة رعدية في تعز

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قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، جراء صاعقة رعدية ضربت بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن شخصين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون، الجمعة، نتيجة صاعقة رعدية ضربت قرية البويب في عزلة العومان بمديرية ماوية شرقي تعز.
وبحسب المصادر، فإن الشخصين اللذين لقيا مصرعهم من جراء الصاعقة هما: عبد الله الأميري وصدام المطوع.
وتشهد اليمن موسم إمطار هذا العام أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية.
ويعزو خبراء الأرصاد ازدياد الأمطار إلى التغيرات المناخية التي أثرت على أجواء اليمن الذي شهد جفافا