بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.. أول دولة عربية تعلن منح 30 مليون دولار لإعادة إعمار مدينة جنين

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أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، قرر منح فلسطين 30 مليون دولار من أجل إعادة إعمار مدينة جنين، بعد الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت بنيتها التحتية.
وأورد بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس، أن الرئيس تبون "قرر منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية، وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية".
وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء الهمجي خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل، وألحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة".
وأعربت الجزائر عن "تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف