كيف أتخلص من دهون البطن والجوانب بعيداً عن الحميات الغذائية؟.

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قد تكون بعض الدهون المتراكمة في مناطق معينة في الجسم غير محببة لدى كثيرين، ولعلّ السؤال الأكثر تداولاً هو كيف أتخلص من دهون البطن والجوانب؟. في الآتي بعض النصائح المفيدة في هذا الإطار: طرق طبيعية تساعدك على حرق دهون البطن والجوانبكيف أتخلص من دهون البطن والجوانب؟ قد يحتاج الأمر إلى إجراء تغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية ونمط الحياة. في الآتي بعض الطرق الطبيعية لتحقيق هدفك:

1. تجنّب السكر المضاف

يعدّ التخلص من السكر المضاف أحد أفضل الطرق لنظام غذائي صحي. إن تناول الكثير من السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة كمية الدهون في الجسم، لا سيما في منطقة البطن.

2. التركيز على الدهون الصحية

يمكن أن يساعد تناول الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية في تنحيف محيط الخصر لديك، مما يساعد على التخلص من دهون البطن والجوانب.

3. المزيد من الألياف

يفيد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على التخلص من دهون البطن والجوانب (المصدر: freepik) تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان إلى روتينك اليومي في التخلص من دهون البطن والجوانب العنيدة. توجد الألياف القابلة للذوبان في الأطعمة مثل الفول والمكسرات والشوفان والخضروات والفواكه. إلى ذلك، هذه فوائد الألياف للنساء؟

4. تجنّب الخمول:

تشير الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة ليس جيداً لصحتك أو لمحيط الخصر لديك، إذ يساعد على تراكم الدهون في منطقة البطن والجوانب.

5. إجهاد:

أقل للتوتر تأثير سلبي على صحتك العقلية والجسدية، ويمكن أن يتسبب في زيادة دهون البطن. لتقليل التوتر ومنع دهون البطن، ركّزي على أنشطة مثل اليوغا والتأمل التي ثبت أنها تقلل مستويات الكورتيزول.

6. رفع الأثقال:

بينما تحرق التمارين الهوائية المزيد من السعرات الحرارية أثناء التمرين، فإن تدريب المقاومة يساعد الجسم على بناء العضلات وحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة. لقد ثبت أن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية فعّال جداً في حرق الدهون، وبالتالي التخلص من دهون البطن والجوانب.

7. قسط كافٍ:

من النوم مثل الإجهاد، يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم، ما قد يسبب زيادة الوزن.

8. تمارين للجسم بالكامل:

يعدّ تمرين الجسم كله طريقة أكثر فاعلية لتقليص حجم الدهون في محيط الخصر والبطن. أفضل طريقة لفقدان دهون الجسم العنيدة، هي دمج حركات الجسم بالكامل في التمرين وإضافة التمارين الهوائية التي تعمل على عدد كبير من العضلات في وقت واحد.

9. زيادة تناول البروتين:

تساعد إضافة بروتين عالي الجودة إلى وجباتك على فقدان الدهون والحفاظ على وزن صحي. يساعد البروتين على الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة في تناول وجبة خفيفة.

10. تمارين القلب:

تُعرَّف تمارين القلب والأوعية الدموية أو التمارين الهوائية بأنها أي نشاط يرفع معدل ضربات قلبك لفترة طويلة من الزمن. تساعد التمارين الهوائية على حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون الزائدة في الجسم، مما قد يساعد في إنقاص دهون الجوانب. تعتبر السباحة أو الذهاب في نزهة سريعة من الطرق الممتازة للانخراط في روتين التمارين الهوائية. يوصي خبراء بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الهوائية متوسطة الشدة. قد يهمك التعرف إلى أنواع التمارين الهوائية لإزالة الكرش؟

11. شرب الماء:

إن ترطيب جسمك بشكل صحيح أمر لا بد منه من أجل الصحة المثلى. على الرغم من أن الماء هو أفضل سائل للشرب، يميل الكثير من الناس إلى تناول المشروبات المحلاة مثل المشروبات الرياضية والشاي والعصير عندما يشعرون بالعطش. تتراكم السعرات الحرارية والسكر الموجود في المشروبات المحلاة، ويمكن أن يتسبب ذلك في زيادة الدهون حول محيط الخصر. المصدر: Healthline.com