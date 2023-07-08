البحرين تؤكد تعزيز قطاعي المواصلات والاتصالات في اليمن

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث سفير اليمن في المنامة علي حسن الأحمدي الجمعة، مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين محمد الكعبي العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي المواصلات والاتصالات وسبل تعزيزها وتطويرها.

وطبقا لوكالة سبأ الرسمية، أكدا الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تعزيزها لاسيما في قطاعي المواصلات والاتصالات