كيف أتخلص من دهون البطن والجوانب بعيداً عن الحميات الغذائية؟. البحرين تؤكد تعزيز قطاعي المواصلات والاتصالات في اليمن بهذه الخطوات.. يمكنك استخدام تطبيق “Threads” المنافس لتويتر ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع نزيف حاد في المخ ينقل حارس مانشستر يونايتد إلى المستشفى بعد الإعلان عن عودة قائدهم إلى روسيا.. بيلاروسيا تفجر مفاجأة حول عناصر فاغنر قانون جديد يستهدف اللاجئين في مصر الكشف عن تكلفة ( عيد الغدير) عند الحوثيين بهذا المبلغ الجامد الانتقالي يثأر من مجلس حضرموت الوطني ويصف قوات الجيش بالمحتلين ..بيان الفعالية الاثنين القادم .. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن اليمن
بحث سفير اليمن في المنامة علي حسن الأحمدي الجمعة، مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين محمد الكعبي العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي المواصلات والاتصالات وسبل تعزيزها وتطويرها.
وطبقا لوكالة سبأ الرسمية، أكدا الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تعزيزها لاسيما في قطاعي المواصلات والاتصالات