ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ارتفعت أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الجمعة إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1506 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 73.03 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس لتسجيل أعلى إغلاق لهما منذ 24 مايو أيار في طريقهما لتسجيل زيادة أسبوعية تبلغ حوالي أربعة بالمئة لمزيج برنت ونحو ثلاثة بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.

وفيما يتعلق بالمعروض، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي على الخام.