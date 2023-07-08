نزيف حاد في المخ ينقل حارس مانشستر يونايتد إلى المستشفى

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعرض إدوين فان دير سار أسطورة حراسة مرمى منتخب هولندا وفريق مانشستر يونايتد، لنزيف في المخ اليوم الجمعة، وتم نقله على إثره إلى العناية المركزة من أجل متابعة حالته سريعًا.

وأكد نادي أياكس أمستردام الهولندي في بيان رسمي نشره اليوم الجمعة، أن فان دير سار تعرض لنزيف حاد في المخ خلال الساعات الماضية، وتم نقله فورًا إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات عبر طائرة هليكوبتر .

وأضاف النادي في بيانه، أن فان دير سار حالته مستقرة الآن في العناية المركزة، ويتمنى له الجميع الشفاء، وسيتم الكشف عن تطورات حالته في الساعات المقبلة للجماهير.

وتعرض فان دير سار لنزيف في المخ خلال قضائه عطلته الصيفية في كرواتيا، وتم نقله بعد ذلك مباشرةً إلى المستشفى عبر طائرة خاصة لوضعه في العناية المركزة.

ويعتبر فان دير سار، هو من أبرز حُراس كرة القدم، وأسطورة الحراسة الهولندية، ولد في عام 1970، وكان حارس فريق مانشستر يونايتد السابق وكذلك فريق أياكس أمستردام.

ويمتلك فان دير سار، العديد من الأرقام المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض الحارس الهولندي 313 مباراة في البريميرليج، وحافظ على شباكه نظيفة في 132 مباراة.