بعد الإعلان عن عودة قائدهم إلى روسيا.. بيلاروسيا تفجر مفاجأة حول عناصر فاغنر

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعدما أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن عودة قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إلى بطرسبرغ الروسية، فجرت بيلاروسيا، اليوم الجمعة، مفاجأة حول عناصر فاغنر والمعسكر الذي خصصتهم لهم.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة دفاع بيلاروسيا، اليوم الجمعة، أنه لم يذهب أي عنصر من قوات فاغنر إلى المعسكر الذي خصصه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقبل أيام، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” صوراً إلتقطتها الأقمار الصناعية تظهر أنه تم نصب مئات الخيام الكبيرة في قاعدة عسكرية غير مستخدمة في بيلاروسيا في الأيام الخمسة الماضية.

وذكرت الصحيفة لأول مرة قبل أسبوع وجود أعمال بناء في القاعدة التي تم إخلاؤها، وتكشف الصور التي تم التقاطها يومي الخميس والجمعة الماضيين أنه تم بناء معسكر كبير من الخيم العسكرية.

ويمكن أن تكون القاعدة حسب المصدر موطنا لمقاتلي فاغنر الذين مُنحوا خيار الانتقال إلى بيلاروسيا بعد التمرد الفاشل، وتكشف الصور أن التعزيزات يمكن أن تلائم احتياجات آلاف المقاتلين، لكن الصور تظهر أيضا أن هناك نشاطا ضئيلا مما يشير إلى أن القوات لم تصل بعد.

وتكشف الصور لأول مرة عن تفاصيل المخيم، حيث يوجد أكثر من 250 خيمة في صفوف مرتبة ويبدو أنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب بضعة آلاف من الأشخاص للسكن.

كما توجد خيام إضافية قريبة من المحتمل أن تكون مرافق دعم، ويبدو أنه تم وضع إجراءات أمنية إضافية عند بوابة المدخل الرئيسية للقاعدة.

وذكر التقرير أنه بدأ البناء في غضون أيام من التمرد المجهض ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل مقاتلي فاغنر، وهو في موقع يطابق التفاصيل التي قدمها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول مكان إيواء المرتزقة.



ويبدو أن بناء المعسكر الميداني، الذي يبعد حوالي 80 ميلاً جنوب شرقي العاصمة البيلاروسية مينسك، قد اكتمل في الغالب في الموقع.