قانون جديد يستهدف اللاجئين في مصر

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سلطت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، الضوء على مشروع قانون يستهدف اللاجئين في مصر، حيث نقلت تصريحات مسؤول مصري يبرز أهمية القانون الجديد، خاصةً بعد التزايد الكبير بالبلاد، لأعداد النازحين من مختلف بلدان العالم.
ونقل موقع “صدى البلد” المصري، عن عضو مجلس النواب المصري، عمرو هندي، تأكيده على أهمية مشروع قانون اللاجئين في مصر.
حيث قال هندي في تصريحات له: إن مشروع قانون لجوء الأجانب سيعمل على توفيق أوضاع النازحين إلى مصر بعد حصر قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين الفعلية وجنسياتهم المختلفة.
وأشار هندي إلى أن القانون الجديد يحمل بعداً يخص الأمن القومي المصري، إذ قال عضو مجلس النواب: إن الدولة المصرية تتحمل أعباء كبيرة جراء استضافتها لهذا العدد الكبير من النازحين، الذي يتزايد كل يوم عن الآخر.
وأوضح أن مشروع قانون اللاجئين ضرورة ملحة لسداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم، لاسيما وأنهم يعاملون معاملة المصريين دون تفرقة في الخدمات المقدمة.
وفي ختام تصريحاته، أوضح النائب عمرو هندي، أن مصر استقبلت على مدار الفترة الأخيرة أعداداً كبيرة من اللاجئين، ومنحتهم كامل الدعم والمساندة دون تفرقة في المعاملة، سواء بين جنسيات اللاجئين أو بين اللاجئين والمصريين، حيث اعتبر أنها “قدمت نموذجاً يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين”.