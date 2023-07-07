الاثنين القادم .. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن اليمن العفو الدولية.. صحفيين تعرضا لانتهاكات جسيمة في سجون الحوثيين أسم ”عمر” يحرم طفل من شهادة ميلاد في مناطق سيطرة المليشيات شاهد التفاصيل مسؤول بريطاني..يكشف تدخلات المليشيا في أعمال المنظمات الإنسانية ..تفاصيل مليشيا الحوثي تستحدث نقاط جديدة لتحصيل الضرائب على مزارعي وبائعي القات في ذمار الحوثي يستعرض قوته بالقرب من الحدود السعودية العطاس يتحدث عن السبب الذي أخّر حسم المعركة ضد الحوثي وماذا يجب على الشرعية والتحالف فعله البحسني يؤيد دعوات الإنتقالي للفوضى في حضرموت العثور على كنز عائم بقيمة نصف مليون دولار لمَ الدولار "أخضر" ونسره أصلع.. وكم تطبع أمريكا منه يوميا؟
تُعقد الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، الاثنين القادم، في ظل تصعيد وانتهاكات حوثية متواصلة ومساعٍ دولية وإقليمية لإحياء عملية السلام والتوصل إلى هدنة شاملة في البلاد وسيستمع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، ورئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري، حول آخر التطورات على الصعيدين السياسي والإنساني.
وسيتضمن جدول أعمال المجلس بحسب برنامجه الشهري، تجديد ولاية بعثة دعم اتفاق الحديدة التي تنتهي في منتصف يوليو.
وتتزامن جلسة مجلس الأمن مع تصاعد العنف من قِبل مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال، والتحشيد صوب تعز