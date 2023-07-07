الاثنين القادم .. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن اليمن

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تُعقد الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، الاثنين القادم، في ظل تصعيد وانتهاكات حوثية متواصلة ومساعٍ دولية وإقليمية لإحياء عملية السلام والتوصل إلى هدنة شاملة في البلاد وسيستمع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، ورئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري، حول آخر التطورات على الصعيدين السياسي والإنساني.

وسيتضمن جدول أعمال المجلس بحسب برنامجه الشهري، تجديد ولاية بعثة دعم اتفاق الحديدة التي تنتهي في منتصف يوليو.

وتتزامن جلسة مجلس الأمن مع تصاعد العنف من قِبل مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال، والتحشيد صوب تعز