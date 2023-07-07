أسم ”عمر” يحرم طفل من شهادة ميلاد في مناطق سيطرة المليشيات شاهد التفاصيل مسؤول بريطاني..يكشف تدخلات المليشيا في أعمال المنظمات الإنسانية ..تفاصيل مليشيا الحوثي تستحدث نقاط جديدة لتحصيل الضرائب على مزارعي وبائعي القات في ذمار الحوثي يستعرض قوته بالقرب من الحدود السعودية العطاس يتحدث عن السبب الذي أخّر حسم المعركة ضد الحوثي وماذا يجب على الشرعية والتحالف فعله البحسني يؤيد دعوات الإنتقالي للفوضى في حضرموت العثور على كنز عائم بقيمة نصف مليون دولار لمَ الدولار "أخضر" ونسره أصلع.. وكم تطبع أمريكا منه يوميا؟ مليشيات الحوثي تعتقل عشرات الصرافين في مدينة رداع بـ البيضاء رياض محرز يستعد للانضمام إلى الأهلي السعودي تفاصيل عن الاعب
رفضت سلطات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، منح شهادة ميلاد لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات لأن اسمه عمر.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن والد الطفل ذهب إلى مركز الثورة لإصدار شهادة ميلاد لابنه "عمر"، لكن الموظفين المعينين من المليشيا الحوثية رفضوا ذلك وطالبوه بتغيير اسم ابنه إلى عمار.
وبينت المصادر بأن الموظفين الحوثيين قالوا له إن اسم "عمر" مرفوض؛ لارتباطه بخليفة المسلمين عمر بن الخطاب، وإن عليه أن يختار اسماً آخر.
وأشارت المصادر إلى أن الأب رفض تغيير اسم ابنه وأصر على حقه في تسجيله باسمه الأصلي، غير أن المليشيا تعنتت وأغلقت الملف وطردته من المركز.
وسبق وأن أجبرت المليشيا الحوثية، كثير من المواطنين على تغيير أسماء أبنائهم المرتبطة بأسماء الصحابة الذين تكيل لهم التهم والشتائم بدوافع طائفية.