أسم ”عمر” يحرم طفل من شهادة ميلاد في مناطق سيطرة المليشيات شاهد التفاصيل

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رفضت سلطات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، منح شهادة ميلاد لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات لأن اسمه عمر.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن والد الطفل ذهب إلى مركز الثورة لإصدار شهادة ميلاد لابنه "عمر"، لكن الموظفين المعينين من المليشيا الحوثية رفضوا ذلك وطالبوه بتغيير اسم ابنه إلى عمار.

وبينت المصادر بأن الموظفين الحوثيين قالوا له إن اسم "عمر" مرفوض؛ لارتباطه بخليفة المسلمين عمر بن الخطاب، وإن عليه أن يختار اسماً آخر.

وأشارت المصادر إلى أن الأب رفض تغيير اسم ابنه وأصر على حقه في تسجيله باسمه الأصلي، غير أن المليشيا تعنتت وأغلقت الملف وطردته من المركز.

وسبق وأن أجبرت المليشيا الحوثية، كثير من المواطنين على تغيير أسماء أبنائهم المرتبطة بأسماء الصحابة الذين تكيل لهم التهم والشتائم بدوافع طائفية.