مسؤول بريطاني..يكشف تدخلات المليشيا في أعمال المنظمات الإنسانية ..تفاصيل مليشيا الحوثي تستحدث نقاط جديدة لتحصيل الضرائب على مزارعي وبائعي القات في ذمار الحوثي يستعرض قوته بالقرب من الحدود السعودية العطاس يتحدث عن السبب الذي أخّر حسم المعركة ضد الحوثي وماذا يجب على الشرعية والتحالف فعله البحسني يؤيد دعوات الإنتقالي للفوضى في حضرموت العثور على كنز عائم بقيمة نصف مليون دولار لمَ الدولار "أخضر" ونسره أصلع.. وكم تطبع أمريكا منه يوميا؟ مليشيات الحوثي تعتقل عشرات الصرافين في مدينة رداع بـ البيضاء رياض محرز يستعد للانضمام إلى الأهلي السعودي تفاصيل عن الاعب الجرائم ضد أطفال اليمن بمعرض «الكرسي المكسور» في جنيف.. السبت
أكد السفير البريطاني السابق لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، أن القيود المتزايدة التي تفرضها مليشيا الحوثي على عمليات الإغاثة، تعمل على الحد من وصول المساعدات لأكثر من 21 مليون يمني.
وقال "أوبنهايم" في مقطع فيديو مصور نشره على حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة؛ إنه أصبح من الصعب على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الوصول لـ21 مليون يمني، هم بحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة، بسبب التدخل الزائد للحوثيين في عمليات الإغاثة.
وأشار إلى أن التدخلات الحوثية تحدّ من قدرة البرامج الإنسانية في تقديم المساعدات بكفاءة. ودعا السفير البريطاني السابق لدى اليمن، مليشيا الحوثي إلى التوقف عن فرض القيود، والسماح للمنظمات الإنسانية وموظفيها بالعمل.. مشددًا: "يجب على هذه البيئة أن تتغير"