مسؤول بريطاني..يكشف تدخلات المليشيا في أعمال المنظمات الإنسانية ..تفاصيل

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد السفير البريطاني السابق لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، أن القيود المتزايدة التي تفرضها مليشيا الحوثي على عمليات الإغاثة، تعمل على الحد من وصول المساعدات لأكثر من 21 مليون يمني.

وقال "أوبنهايم" في مقطع فيديو مصور نشره على حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة؛ إنه أصبح من الصعب على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الوصول لـ21 مليون يمني، هم بحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة، بسبب التدخل الزائد للحوثيين في عمليات الإغاثة.

وأشار إلى أن التدخلات الحوثية تحدّ من قدرة البرامج الإنسانية في تقديم المساعدات بكفاءة. ودعا السفير البريطاني السابق لدى اليمن، مليشيا الحوثي إلى التوقف عن فرض القيود، والسماح للمنظمات الإنسانية وموظفيها بالعمل.. مشددًا: "يجب على هذه البيئة أن تتغير"