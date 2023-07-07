مليشيا الحوثي تستحدث نقاط جديدة لتحصيل الضرائب على مزارعي وبائعي القات في ذمار

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استحدثت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا والمدعومة من ايران مراكز جديدة لتحصيل الضرائب في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وكشفت وثيقة أصدرت عبر فرع الوحدة التنفيذية للضرائب تنبيهات لجميع المزارعين في ذمار، تتضمن إلزامهم بتنفيذ التوجيهات الجديدة التي قضت بدفع الضرائب في النقاط الجديدة، وحددت الوثيقة( 7) مراكز لتحصيل ضرائب القات عند مداخل مدينة ذمار، وهي (خط الحسينية- خط المغرب – خط العشاو – خط باب الفلاك – خط رخمه الحدا – نقطة الجامعة – ونقطة القدس).

وقالت المصادر أن الميليشيا هددت بفرض عقوبات على المتهربين من سداد الضرائب عند مداخل مدينة ذمار، بالإضافة إلى إلزام كل متهرب بدفع ضرائب إضافية على الضريبة التي حددتها.. مضيفة أن الميليشيا كلفت عددا من عناصرها المعينة في مكتب الضرائب العامة بذمار للنزول إلى المزارعين وإبلاغهم بالقرارات الجديدة التي أسمتها بالتنبيه، على أن يبدأ تنفيذ القرارات مطلع الأسبوع المقبل.

كما هددت المخالفين بعقوبات وخيمة، الأمر الذي يهدد بمضاعفة معاناة المزارعين، واجبارهم على ترك الزراعة كليا. ونقلت المصادر تأكيد عدد من المزارعين أن هذه القيود التي تفرضها الميليشيا ستجبرهم على ترك الزراعة التي قد تعطل الأسواق وتسبب أزمة معيشية كبيرة، فضلا عن التسبب في ارتفاع نسبة البطالة، خاصة وأنها تضاف إلى الضرائب التي يتم دفعها في الأسواق والتي سبق ان رفعت الميليشيا نسبتها بأكثر من 500٪ في اليوم الواحد.

وتجني ميليشيا الحوثي من الضرائب عشرات المليارات من الريالات التي تذهب إلى خزائن قياداتها وتمويل فعالياتها الطائفية، فضلا عن مليارات أخرى غير منظورة لا تسلم إلى صندوق الضرائب، ويتحمل المزارع والبائع كل التكاليف بسبب الفساد المستشري في قطاع الضرائب الذي تسيطر عليه قيادات وعناصر حوثية