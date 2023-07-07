الحوثي يستعرض قوته بالقرب من الحدود السعودية

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 335

نفذت مليشيا الحوثي عروضاً عسكرية كبيرة على مقربة من الحدود السعودية احتفاءً بما تسميه "يوم الولاية".

ونشرت وسائل إعلام الجماعة، صورا لاحتفالات نظمتها المليشيا في جبهات كتاف والبقع بمحافظة صعدة، مستعرضة العديد من الأسلحة الثقيلة المتنوعة والآليات القتالية.

وتوعد قادة المليشيا في الجبهات بالقتال مجددا، متهمين الجيش السعودي باستمرار قصف مناطق حدودية، حد زعمهم.

وقبل أيام هددت قيادة المليشيا، بحرب مفتوحة في حال استمرار رفض شروطها في المفاوضات، محذرة التحالف بقيادة السعودية من أن الهدنة لن تبقى قائمة.

وقال القيادي في المليشيا محمد ناصر العاطفي، خلال زيارة لقواته في جبهات كرش والقبيطة بين تعز ولحج، قال إن الهدنة القائمة على رغبات التحالف لن تبقى، وسيكون لقواتهم تحرك يعيد للمنطقة توازنها، حسب تعبيره.

واتهم القيادي الحوثي، التحالف بقيادة السعودية، باصطناع ما أسماها الحواجز السياسية والسعي لتمزيق الوحدة، وتفكيك النسيج الاجتماعي في البلاد.

وأكثر من مرة، يلوح الحوثيون بإنهاء ما يصفونه بمرحلة خفض التصعيد، متوعدين بشن عملية عسكرية كبيرة.