آخر الاخبار

العطاس يتحدث عن السبب الذي أخّر حسم المعركة ضد الحوثي وماذا يجب على الشرعية والتحالف فعله البحسني يؤيد دعوات الإنتقالي للفوضى في حضرموت العثور على كنز عائم بقيمة نصف مليون دولار لمَ الدولار "أخضر" ونسره أصلع.. وكم تطبع أمريكا منه يوميا؟ مليشيات الحوثي تعتقل عشرات الصرافين في مدينة رداع بـ البيضاء رياض محرز يستعد للانضمام إلى الأهلي السعودي تفاصيل عن الاعب الجرائم ضد أطفال اليمن بمعرض «الكرسي المكسور» في جنيف.. السبت قيادات الهبة الحضرمية ترد على الانتقالي ببيان يحمل عدة رسائل( نص البيان) الضالع : إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمريس الصين تباغت امريكا وتشهر سلاحا مدمرا اكثر فتكا من “السلاح النووي”

العطاس يتحدث عن السبب الذي أخّر حسم المعركة ضد الحوثي وماذا يجب على الشرعية والتحالف فعله

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 490

 

قال مستشار رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء الأسبق، المهندس حيدر أبو بكر العطاس، إن الشرعية والتحالف يفتقران للرؤية والقيادة الموحّدة.

وأضاف، في مقابلة مع قناة حضرموت، أن عدم وجود رؤية وقيادة موحّدة أخّر حسم المعركة ضد مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن هناك إرادة من بعض الأطراف الدولية لبقاء الحوثي مسيطراً في الشمال، ولذلك تم منع التقدم في معركة تحرير تعز والحديدة، اللتين كانت استعادتهما كافية لهزيمة الحوثيين، وفق تعبيره.

وقال إن على التحالف والشرعية التوصل إلى صيغة ورؤية موحّدة لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي يصب في مصلحة الحوثي.

إقراء أيضاً
البحسني يؤيد دعوات الإنتقالي للفوضى في حضرموت
مليشيات الحوثي تعتقل عشرات الصرافين في مدينة رداع بـ البيضاء
الجرائم ضد أطفال اليمن بمعرض «الكرسي المكسور» في جنيف.. السبت
قيادات الهبة الحضرمية ترد على الانتقالي ببيان يحمل عدة رسائل( نص البيان)
الضالع : إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمريس
قيادي مؤتمري..توقف الحل السياسي في اليمن لإبقائه رهنا للأزمات والفوضى
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول