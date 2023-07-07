العطاس يتحدث عن السبب الذي أخّر حسم المعركة ضد الحوثي وماذا يجب على الشرعية والتحالف فعله

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مستشار رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء الأسبق، المهندس حيدر أبو بكر العطاس، إن الشرعية والتحالف يفتقران للرؤية والقيادة الموحّدة.

وأضاف، في مقابلة مع قناة حضرموت، أن عدم وجود رؤية وقيادة موحّدة أخّر حسم المعركة ضد مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن هناك إرادة من بعض الأطراف الدولية لبقاء الحوثي مسيطراً في الشمال، ولذلك تم منع التقدم في معركة تحرير تعز والحديدة، اللتين كانت استعادتهما كافية لهزيمة الحوثيين، وفق تعبيره.

وقال إن على التحالف والشرعية التوصل إلى صيغة ورؤية موحّدة لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي يصب في مصلحة الحوثي.