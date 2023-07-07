العطاس يتحدث عن السبب الذي أخّر حسم المعركة ضد الحوثي وماذا يجب على الشرعية والتحالف فعله البحسني يؤيد دعوات الإنتقالي للفوضى في حضرموت العثور على كنز عائم بقيمة نصف مليون دولار لمَ الدولار "أخضر" ونسره أصلع.. وكم تطبع أمريكا منه يوميا؟ مليشيات الحوثي تعتقل عشرات الصرافين في مدينة رداع بـ البيضاء رياض محرز يستعد للانضمام إلى الأهلي السعودي تفاصيل عن الاعب الجرائم ضد أطفال اليمن بمعرض «الكرسي المكسور» في جنيف.. السبت قيادات الهبة الحضرمية ترد على الانتقالي ببيان يحمل عدة رسائل( نص البيان) الضالع : إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمريس الصين تباغت امريكا وتشهر سلاحا مدمرا اكثر فتكا من “السلاح النووي”
قال مستشار رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء الأسبق، المهندس حيدر أبو بكر العطاس، إن الشرعية والتحالف يفتقران للرؤية والقيادة الموحّدة.
وأضاف، في مقابلة مع قناة حضرموت، أن عدم وجود رؤية وقيادة موحّدة أخّر حسم المعركة ضد مليشيا الحوثي.
وأشار إلى أن هناك إرادة من بعض الأطراف الدولية لبقاء الحوثي مسيطراً في الشمال، ولذلك تم منع التقدم في معركة تحرير تعز والحديدة، اللتين كانت استعادتهما كافية لهزيمة الحوثيين، وفق تعبيره.
وقال إن على التحالف والشرعية التوصل إلى صيغة ورؤية موحّدة لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي يصب في مصلحة الحوثي.