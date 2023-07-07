البحسني يؤيد دعوات الإنتقالي للفوضى في حضرموت

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي فرج البحسني، تأييده ضمنياً لتظاهرات المجلس الانتقالي في حضرموت التي دعا اليها اليوم الجمعة.

وقال ان "إرادة الشعب ومصيره المستقبلي لن يحددها إلا رجال الميادين، استغلال الأحداث الوطنية، في التعبير عن الرأي، وإيصال من خلالها الرسائل السياسية للداخل والخارج أمر في غاية الأهمية".

ودعا القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك أنصار المجلس للاحتشاد في ذكرى 7 يوليو بمحافظة حضرموت، وسط تحذيرات مكونات حضرمية من تصعيد الانتقالي ومساعيه لتجييش الشارع، ودعت أبناء حضرموت إلى تجنب مثل هذه الدعوات.