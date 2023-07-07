مليشيات الحوثي تعتقل عشرات الصرافين في مدينة رداع بـ البيضاء

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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نفذت جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حملة اعتقالات واسعة لملاك شركات الصرافة بمدينة رداع محافظة البيضاء وسط البلاد.

مصادر خاصة أكدت لمأرب برس بأن مليشيات الحوثي داهمت ظهر الخميس شركات الصرافة بمدينة رداع واعتقلت ما لا يقل عن 25 شخص من ملاك شركات الصرافة ثم قامت بنقلهم إلى سجن منطقة أمن رداع دون أن تبدي لهم عن سبب الاعتقال.

وتقول المصادر أن المسؤول عن الحملة القيادي في جماعة الحوثي المدعو #ابوحسين_العربجي المعين من الجماعة مديرا لشرطة محافظة البيضاء.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تعتقل ملاك شركات الصرافة حاليا في سجن أمن منطقة رداع بالكمب إلى جوار أصحاب السوابق من القتلة؛ في سلوك إجرامي يعزز ثقافة العصابات والمليشيات دون مراعاة احترام لملاك شركات الصرافة الذي يعتبرون من الفئة الراقية في المجتمع.

ودعا أهالي ملاك شركات الصرافة المعتقلين جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وجميع وسائل الإعلام والناشطين إلى مناصرة قضيتهم العدالة والضغط على جماعة الحوثي بسرعة الإفراج عن ذويهم.

وقد لاقت الحادثة حالة استياء واستنكار واسعة في أوساط التجار بمدينة رداع.