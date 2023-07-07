رياض محرز يستعد للانضمام إلى الأهلي السعودي تفاصيل عن الاعب

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الجناح الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على الانضمام لنادي الأهلي السعودي. الموافقة على العرض.
ووفقاً صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن محرز وافق على الانضمام للأهلي السعودي، وذلك في صفقة سيحصل بموجبها محرز على راتب مقداره 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً.
وكان النادي الأهلي السعودي قد اتصل بمحرز، الشهر الفائت، تحديداً بعد المباراة النهائية لـ"دوري الأبطال"، التي فاز بها الـ"سيتي" على "إنتر ميلان"، وعرض عليه الانضمام للفريق الساحلي، إلا أن محرز لم يُبدِ موافقته، قبل أن تعود الاتصالات مرة أخرى، ويقبل محرز العرض هذه المرة.
وأضافت الصحيفة إلى أن صفقة انضمام النجم الجزائري للنادي السعودي، مرهونة بموافقة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، على رحيل محرز خلال الصيف الحالي. من هو رياض محرز؟ وانضمّ محرز 32 عاماً" إلى "مانشستر سيتي"، في صيف عام 2018، من "ليستر سيتي"، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، حيث أصبح رقماً أساسياً في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، طيلة السنوات الماضية، إلا أنه خسر مكانه أساسياً، معظم فترات الموسم الماضي، لمصلحة الجناح البرتغالي بيرناردو سيلفا، ما قد يجعله يفكر في الرحيل عن قلعة السيتيزنز.
ورغم ذلك، استطاع محرز إحراز 15 هدفاً، وتقديم 13 تمريرة حاسمة، خلال مباريات الموسم المنقضي. واستهلَّ محرز مشواره بالملاعب الأوروبية، برفقة لوهافر الفرنسي، ومنه انضم لـ"ليستر سيتي"، حيث لعب هناك 4 مواسم، وكان أحد أبطال اللقب التاريخي لـ"ليستر" في "الدوري الإنجليزي الممتاز" موسم 2015/ 2016، لينتقل بعدها للـ"سيتي"، ويحرز 4 ألقاب لـ"الدوري الإنجليزي"، وعدة ألقاب مختلفة في الكؤوس، إضافة للقب "دوري أبطال أوروبا"، الموسم المنقضي، والذي زيَّن به النادي ثلاثيته التاريخية، هذا الموسم. ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لرياض محرز، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2025.
نجاح صفقتين:
ونجحت إدارة الأهلي في ضم صفقتين من العيار خلال الميركاتو الصيفي، هم السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول السابق.