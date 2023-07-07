الضالع : إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمريس

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أصيبت طفلة برصاص قناص تابع لجماعة الحوثي بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن طفلة أصيبت برصاص قناص حوثي في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع.
وبحسب المصادر، فإن الطفلة المصابة تدعى "فاطمة صلاح" عشر سنوات.
وتواصل مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من ايران تصعيدها في استهداف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بهادوليًا