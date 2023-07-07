الضالع : إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمريس

الجمعة 07 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصيبت طفلة برصاص قناص تابع لجماعة الحوثي بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن طفلة أصيبت برصاص قناص حوثي في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع.

وبحسب المصادر، فإن الطفلة المصابة تدعى "فاطمة صلاح" عشر سنوات.

وتواصل مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من ايران تصعيدها في استهداف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بهادوليًا