قيادي مؤتمري..توقف الحل السياسي في اليمن لإبقائه رهنا للأزمات والفوضى الانتقالي يهدد باقتحام القصر الجمهوري ويصعد عسكريا في حضرموت. .. نص البيان مليشيا الحوثي تعترف بمقتل 10 من قياداتها منتحلين رتب عسكرية مختلفة(أسماء) رئيس هيئة الطيران يبحث مع نظيره المصري زيادة عدد الشركات الجوية المشغلة بين البلدين ثريدز ... التطبيق الذي هز العالم من ساعات ميلاده الاولى ..شركة ميتا تستعد لتصفية تويتر بلا رحمة مقتل جندي من قوات الانتقالي الجنوبي وإصابة 4 بجروح في هجوم مسيّرة للحوثيين مليشيا الحوثي تختطف عشرين عريسا يوم زفافهم وتقتادهم لحضور فعالية خرافة يوم الغدير خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني رسالة مسئول في الشرعية للعلماء والدعاة بخصوص ''خرافة يوم الولاية'' بتكليف من وزير الدفاع.. قيادات رفيعة تزور المحاور العسكرية في أبين وكرش والعند
أكد القيادي المؤتمري والسياسي اليمني أبو بكر القربي، أن اليمن يراد له أن يبقى رهين للفوضى "الخلاقة" والأزمات الدائمة، بعيدا عن أي حلول سياسية لإخراجه من الصراع الدائر منذ تسع سنوات.
وقال وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، في تغريدة على تويتر رصدها محرر مارب برس، إن "توقف جهود الحل السياسي لليمن قد تكون محاولة لخروج المتورطين في أزمة اليمن وترك إدارة اليمن لمجالس محلية متعددة لا تخضع لدستور او لسلطة دولة تيمنًا بنظرية الفوضى الخلاقه كي يبقى اليمن رهين أزمات دائمة"..