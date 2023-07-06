قيادي مؤتمري..توقف الحل السياسي في اليمن لإبقائه رهنا للأزمات والفوضى

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد القيادي المؤتمري والسياسي اليمني أبو بكر القربي، أن اليمن يراد له أن يبقى رهين للفوضى "الخلاقة" والأزمات الدائمة، بعيدا عن أي حلول سياسية لإخراجه من الصراع الدائر منذ تسع سنوات.

وقال وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، في تغريدة على تويتر رصدها محرر مارب برس، إن "توقف جهود الحل السياسي لليمن قد تكون محاولة لخروج المتورطين في أزمة اليمن وترك إدارة اليمن لمجالس محلية متعددة لا تخضع لدستور او لسلطة دولة تيمنًا بنظرية الفوضى الخلاقه كي يبقى اليمن رهين أزمات دائمة"..