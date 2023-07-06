الانتقالي يهدد باقتحام القصر الجمهوري ويصعد عسكريا في حضرموت. .. نص البيان

الخميس 06 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هدد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس ، السادس من يوليو تموز ، باقتحام القصر الرئاسي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن) وطرد قوات حماية القصر الرئاسي.

ودعا الانتقالي في بيان صادر عنه اليوم الخميس على صفحته بالفيس بوك رصدة محرر "مأرب برس"، أنصاره من أبناء المحافظة للتصدي بكل الوسائل لمحاولات من يريد تفكيك قوات النخبة الحضرمية، ورفضها لوجود تشكيلات عسكرية يمنية في القصر الرئاسي بالمكلا.

ويأتي البيان في ظل تصاعد الرفض الحضرمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان تشكيل ”مجلس حضرموت الوطني“ كتشكيل مستقل عن المجلس الانتقالي من حيث الأهداف والرؤى، ويحظى بدعم من المملكة العربية السعودية.

وقال البيان، ان قوات الحماية هي محاولات لتفكيك قوات النخبة الحضرمية ومنافستها في صلاحياتها الأمنية، والتي أثبتت جدارتها في القيام بها، ففرضت الأمن والاستقرار، بعد أن طهرت مديريات الساحل من فلول الإرهاب.

نص البيان:

تعبر الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، عن رفضها لعودة أي قوات يمنية لحماية القصر الرئاسي بالمكلا..

وتدعو الهيئة أبناء المحافظة للتصدي بكل إننا في الهيئة التنفيذية ومعنا كل جماهير حضرموت، نحذر هؤلاء العابثين بأمن حضرموت، من مغبة التمادي في خدمتهم لاجندة القوى اليمنية وإعادتها من الباب الخلفي.. ونؤكد لهم أن حضرموت مابعد تأسيس قوات النخبة، غير حضرموت قبلها، المستضعفة الخاضعة لإملاءاتهم.. فلتغادر تلك القوة حضرموت بسلام، أو ليتحمل من جلبها مسؤولية ماسيحدث. صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي م/حضرموت المكلا||الخميس/٦/يوليو/٢٠٢٣م